LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/14/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
435 PM EST TUE JAN 14 2020 /335 PM CST TUE JAN 14 2020/

TONIGHT...CLOUDY. BREEZY ACROSS THE KEWEENAW AND ALONG LAKE
SUPERIOR EARLY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OR FREEZING DRIZZLE ACROSS
THE WEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE EVENING. LOWS 14 TO
27...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...SNOW DEVELOPING FROM WEST TO EAST. HIGHS 24 TO 30.

WEDNESDAY NIGHT...SNOW EARLY...TRANSITIONING TO SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 1 ABOVE TO 18...COLDEST FAR WEST.

THURSDAY...COLDER. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS.
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 9 TO 21...COLDEST FAR WEST.

THURSDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS ENDING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 BELOW TO 10 ABOVE...
COLDEST INTERIOR WEST HALF.

FRIDAY...BECOMING CLOUDY EARLY...THEN SNOW DEVELOPING WEST TO EAST
FRIDAY NIGHT. HIGHS 19 TO 25.

SATURDAY...SNOW. BLUSTERY WITH SOME BLOWING SNOW EARLY AND ALSO
TOWARD EVENING. LOWS 10 TO 20. HIGHS 25 TO 31.

SUNDAY...SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 7 ABOVE TO 17. HIGHS
13 TO 21.

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