LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/19/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 350 PM EST TUE JAN 19 2021 /250 PM CST TUE JAN 19 2021/ TONIGHT...NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE EVENING...THEN SCATTERED SNOW SHOWERS AFTER MIDNIGHT. LOWS 6 ABOVE TO 12...EXCEPT 4 BELOW TO 4 ABOVE INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY EAST IN THE AFTERNOON. BREEZY WITH PATCHY BLOWING SNOW IN THE AFTERNOON. HIGHS 24 TO 30. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. BREEZY WITH PATCHY BLOWING SNOW. LOWS 18 TO 24. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS IN THE MORNING...BECOMING LIKELY IN THE AFTERNOON. BREEZY WITH PATCHY BLOWING SNOW. HIGHS 26 TO 33. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS EXPECTED FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PATCHY BLOWING SNOW. COLDER WITH LOWS 6 ABOVE TO 14. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 11 TO 20. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS ZERO TO 6 ABOVE EXCEPT 6 BELOW TO ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 18. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 12. HIGHS IN THE MID 20S.