LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/26/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 314 PM EST TUE JAN 26 2021 /214 PM CST TUE JAN 26 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...SOME CLEARING FAR SOUTH AND FAR EAST. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS NEAR 0 TO 15...COOLEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY...SOME CLEARING FAR SOUTH CENTRAL. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. HIGHS 12 TO 22. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. LOWS 4 BELOW TO 14 ABOVE...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS...MAINLY EAST. HIGHS 14 TO 21. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS ENDING EAST. LOWS 1 BELOW TO 12 ABOVE...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 20 TO 26. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 16. HIGHS 19 TO 28. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 20. HIGHS 22 TO 30.