STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
412 PM EST TUE JAN 4 2022 /312 PM CST TUE JAN 4 2022/

...MULTIPLE WINTER STORM WARNINGS AND ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR
MUCH OF UPPER MICHIGAN TONIGHT THROUGH WEDNESDAY...

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR THE ENTIRE LAKE
SUPERIOR SHORELINE LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY NIGHT...

TONIGHT...SNOW DEVELOPING. SNOW MAY BECOME HEAVY AT TIMES ACROSS
THE KEWEENAW WITH BLOWING SNOW POSSIBLE. LOWS 14 TO 26...COLDEST
WEST.

WEDNESDAY...SNOW. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES WEST AND NORTH CENTRAL
NEAR LAKE SUPERIOR. AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR.
BLUSTERY.
HIGHS 22 TO 30.

WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH-NORTHEAST WIND
SNOW BELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. PATCHY BLOWING SNOW
NEAR LAKE SUPERIOR. CLOUDY. LOWS 4 TO 14.

THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH-NORTHEAST WIND
SNOW BELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS
IN THE TEENS.

THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH-NORTHEAST WIND
SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 BELOW ZERO TO 10 ABOVE
ZERO...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR
LAKE SUPERIOR. HIGHS 7 ABOVE TO 18...WARMEST EAST.

SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY AND BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6
BELOW ZERO TO 9 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN
THE 20S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
AROUND 12. HIGHS 18 TO 24.