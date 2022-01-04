STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 412 PM EST TUE JAN 4 2022 /312 PM CST TUE JAN 4 2022/ ...MULTIPLE WINTER STORM WARNINGS AND ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR MUCH OF UPPER MICHIGAN TONIGHT THROUGH WEDNESDAY... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR THE ENTIRE LAKE SUPERIOR SHORELINE LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY NIGHT... TONIGHT...SNOW DEVELOPING. SNOW MAY BECOME HEAVY AT TIMES ACROSS THE KEWEENAW WITH BLOWING SNOW POSSIBLE. LOWS 14 TO 26...COLDEST WEST. WEDNESDAY...SNOW. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES WEST AND NORTH CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. BLUSTERY. HIGHS 22 TO 30. WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH-NORTHEAST WIND SNOW BELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. CLOUDY. LOWS 4 TO 14. THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH-NORTHEAST WIND SNOW BELTS. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE TEENS. THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH-NORTHEAST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 BELOW ZERO TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 7 ABOVE TO 18...WARMEST EAST. SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY AND BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 BELOW ZERO TO 9 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 20S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS AROUND 12. HIGHS 18 TO 24.