LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/5/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 319 PM EST TUE JAN 5 2021 /219 PM CST TUE JAN 5 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG DEVELOPING WEST. LOWS 16 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 35. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 14 TO 25...COLDEST EAST. THURSDAY AND FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL...PARTLY CLOUDY EAST. HIGHS 28 TO 34. LOWS 10 TO 24...COLDEST FAR EAST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST AND ALSO FAR EAST. HIGHS 27 TO 33. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 14 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 27 TO 33. $$ ROLFSON