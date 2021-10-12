LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/12/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 402 PM EDT TUE OCT 12 2021 /302 PM CDT TUE OCT 12 2021/ TONIGHT...CLOUDY. FOG AND DRIZZLE WEST AND NORTH. LOWS 52 TO 58. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG THROUGH EARLY MORNING. HIGHS 60 TO 66. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. THURSDAY...BECOMING PARTLY SUNNY. HIGHS 58 TO 68...TEMPERATURES FALLING LATE AFTERNOON WEST HALF. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 48...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. COOLER. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 51 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 32 TO 42...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 50 TO 56. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 34 TO 46...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 54 TO 61.