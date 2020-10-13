LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 456 AM EDT TUE OCT 13 2020 /356 AM CDT TUE OCT 13 2020/ TONIGHT...CLEAR TO START...WITH CLOUDS INCREASING WEST HALF LATE. LOWS MAINLY IN THE 30S. WEDNESDAY...CLOUDY AND BREEZY WITH RAIN EXPECTED. HIGHS 47 TO 55. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY AND BREEZY WITH RAIN EXPECTED...EXCEPT PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS SOUTH-CENTRAL. LOWS 38 TO 45. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. RAIN LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 38 TO 49...WARMEST SOUTH- CENTRAL. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE KEWEENAW...AND A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS ELSEWHERE IN THE WEST-NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. LOWS 26 TO 33. HIGHS 37 TO 46...WARMEST SOUTH- CENTRAL AND EAST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH RAIN LIKELY...POSSIBLY MIXED WITH SNOW IN THE MORNING OVER THE INTERIOR. LOWS 23 TO 32...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 40 TO 47.