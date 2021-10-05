LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/5/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 335 PM EDT TUE OCT 5 2021 /235 PM CDT TUE OCT 5 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG LATE. LOWS 44 TO 53...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY SUNNY. HIGHS 68 TO 76. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 43 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY...INCREASING CLOUDS LATE. HIGHS 65 TO 75...WARMEST WEST HALF. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 72. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. WARMER. LOWS IN THE 50S. HIGHS 67 TO 78...WARMEST WEST HALF. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S. HIGHS 67 TO 75.