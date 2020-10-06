LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/6/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 414 PM EDT TUE OCT 6 2020 /314 PM CDT TUE OCT 6 2020/ TONIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY AND POSSIBLY A THUNDERSTORM...MAINLY IN THE EVENING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 49. WEDNESDAY...BREEZY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 61...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 45...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS IN THE FAR EAST DURING THE MORNINGS. PARTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 61...WARMEST SOUTH CENTRAL. THURSDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS LATE. PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 49...COOLEST IN THE INTERIOR. FRIDAY...WARMER AND BREEZY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE CENTRAL AND EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 62 TO 72...COOLEST EAST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 53...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 54 TO 64...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 48...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 57 TO 64.