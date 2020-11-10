LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/10/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 413 PM EST TUE NOV 10 2020 /313 PM CST TUE NOV 10 2020/ TONIGHT...WINTRY MIX OF RAIN...SLEET AND SNOW EARLY WEST...BECOMING ALL SNOW. RAIN DIMINISHING OR ENDING CENTRAL AND EAST. LOWS 24 TO 35...COOLEST WEST. VETERANS DAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY OVER KEWEENAW PENINSULA...OTHERWISE BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST WEST HALF. THURSDAY...BECOMING CLOUDY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE AFTERNOON...CHANGING TO SNOW WEST LATE. HIGHS 35 TO 47. THURSDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY EAST HALF. SNOW SHOWERS LIKELY OVER WEST HALF. LOWS 18 TO 31...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 37. SATURDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY AND AGAIN LATE. CLOUDY. LOWS 17 TO 27. HIGHS 36 TO 42. SUNDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...RAIN MAY MIX WITH SNOW OVER WEST HALF. LOWS 28 TO 36. HIGHS 41 TO 48.