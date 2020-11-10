LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/10/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
413 PM EST TUE NOV 10 2020 /313 PM CST TUE NOV 10 2020/

TONIGHT...WINTRY MIX OF RAIN...SLEET AND SNOW EARLY WEST...BECOMING
ALL SNOW. RAIN DIMINISHING OR ENDING CENTRAL AND EAST. LOWS 24 TO
35...COOLEST WEST.

VETERANS DAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY OVER
KEWEENAW PENINSULA...OTHERWISE BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO
42.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST WEST HALF.

THURSDAY...BECOMING CLOUDY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE
AFTERNOON...CHANGING TO SNOW WEST LATE. HIGHS 35 TO 47.

THURSDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY EAST HALF. SNOW SHOWERS LIKELY
OVER WEST HALF. LOWS 18 TO 31...COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 28 TO 37.

SATURDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY
AND AGAIN LATE. CLOUDY. LOWS 17 TO 27. HIGHS 36 TO 42.

SUNDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS...RAIN MAY MIX WITH SNOW OVER WEST
HALF. LOWS 28 TO 36. HIGHS 41 TO 48.

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