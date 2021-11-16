LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/16/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 345 PM EST TUE NOV 16 2021 /245 PM CST TUE NOV 16 2021/ ...A LAKESHORE FLOOD ADVISORY IS IN EFFECT FOR DELTA COUNTY THIS EVENING THROUGH EARLY WEDNESDAY MORNING... TONIGHT...CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE EVENING...THEN A CHANCE OF DRIZZLE AND PATCHY FOG OVERNIGHT. TEMPERATURES NEARLY STEADY IN THE 30S TO LOWER 40S. WEDNESDAY...BECOMING MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF PATCHY MORNING FOG OR DRIZZLE EAST. HIGHS 37 TO 47...WARMEST EAST. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE WEST WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EARLY. LOWS MOSTLY IN THE 20S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 29 TO 37. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...BEST CHANCE EAST HALF. LOWS 15 TO 25...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS 33 TO 40. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 38 TO 43. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN OR SNOW SHOWERS. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 36 TO 42.