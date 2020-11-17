LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/17/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 359 PM EST TUE NOV 17 2020 /259 PM CST TUE NOV 17 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR CHIPPEWA COUNTY THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY EAST...AND BECOMING CLEAR WEST AND SOUTH CENTRAL. SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS EAST HALF...MAINLY EARLY. LOWS 11 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 45. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY AND WARMER. HIGHS 48 TO 54. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 28 TO 37. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOW TO MID 40S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW FAR SOUTH AND EAST. LOWS IN THE 20S INTERIOR AND NEAR 30 BY THE LAKESHORES. HIGHS 34 TO 40. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW FAR SOUTH AND EAST. LOWS 22 TO 32. HIGHS 35 TO 42.