LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/24/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 420 PM EST TUE NOV 24 2020 /320 PM CST TUE NOV 24 2020/ TONIGHT...SNOW AND RAIN LIKELY IN THE EVENING, THEN PATCHY FOG AND FREEZING DRIZZLE THROUGH THE NIGHT. LOWS AROUND 30. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG IN THE MORNING. HIGHS 36 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF DRIZZLE AND LIGHT FREEZING DRIZZLE IN THE EVENING. PATCHY FOG THROUGH THE NIGHT. LOWS 30 TO 36. THANKSGIVING DAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE LOWER 40S. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 42. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 12 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42.