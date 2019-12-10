LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/10/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 324 PM EST TUE DEC 10 2019 /224 PM CST TUE DEC 10 2019/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WIND CHILL ADVISORIES IN EFFECT THROUGH TOMORROW MORNING... TONIGHT...BLUSTERY AND VERY COLD. NUMEROUS SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY NORTH...PARTLY CLOUDY TO CLEAR SOUTH. LOWS FROM 14 BELOW TO ZERO INLAND AND 4 BELOW TO 8 ABOVE ALONG THE LAKESHORES...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 15 TO 30 BELOW. WEDNESDAY...BLUSTERY AND VERY COLD. NUMEROUS LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY NORTH...MOSTLY CLEAR SOUTH. HIGHS 3 TO 13 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 5 TO 15 BELOW ZERO. WEDNESDAY NIGHT...VERY COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS AND FAR WEST LATE. BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST WEST...WARMEST EAST AND IN THE KEWEENAW. THURSDAY...NOT AS COLD. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 29...COLDEST WEST. WARMEST FAR SOUTH AND EAST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST FAR SOUTH AND EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. HIGHS NEAR 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 17 TO 27...COLDEST WEST HALF. HIGHS 24 TO 34...WARMEST EAST HALF. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY BUT BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE SOUTH. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 17...COLDEST INTERIOR WEST INTERIOR...WARMEST EAST AND FAR SOUTH. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR EAST.