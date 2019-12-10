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LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/10/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
324 PM EST TUE DEC 10 2019 /224 PM CST TUE DEC 10 2019/

...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WIND CHILL ADVISORIES IN EFFECT
THROUGH TOMORROW MORNING...

TONIGHT...BLUSTERY AND VERY COLD. NUMEROUS SNOW SHOWERS AND BLOWING
SNOW ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY
NORTH...PARTLY CLOUDY TO CLEAR SOUTH. LOWS FROM 14 BELOW TO ZERO
INLAND AND 4 BELOW TO 8 ABOVE ALONG THE LAKESHORES...COLDEST INTERIOR
WEST. WIND CHILLS 15 TO 30 BELOW.

WEDNESDAY...BLUSTERY AND VERY COLD. NUMEROUS LAKE EFFECT SNOW
SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY
CLOUDY NORTH...MOSTLY CLEAR SOUTH. HIGHS 3 TO 13 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST. WIND CHILLS 5 TO 15 BELOW ZERO.

WEDNESDAY NIGHT...VERY COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST
WIND SNOW BELTS AND FAR WEST LATE. BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 9
BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST WEST...WARMEST EAST AND IN THE KEWEENAW.

THURSDAY...NOT AS COLD. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO
29...COLDEST WEST. WARMEST FAR SOUTH AND EAST.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST FAR SOUTH AND EAST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. HIGHS NEAR 30.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 17 TO
27...COLDEST WEST HALF. HIGHS 24 TO 34...WARMEST EAST HALF.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY BUT BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE SOUTH.
CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 17...COLDEST INTERIOR WEST
INTERIOR...WARMEST EAST AND FAR SOUTH. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR
EAST.

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