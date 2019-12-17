LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/17/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
400 PM EST TUE DEC 17 2019 /300 PM CST TUE DEC 17 2019/

...A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT THIS AFTERNOON THROUGH
WEDNESDAY AFTERNOON FOR PORTIONS OF EASTERN UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...VERY COLD. WIND CHILLS BETWEEN 10 BELOW AND 20 BELOW ZERO. MOSTLY
CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW
TO 4 ABOVE.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW
BELTS...DIMINISHING WEST. HIGHS 2 TO 12...COLDEST FAR EAST.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW
SHOWERS...MAINLY NORTH. LOWS 6 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST FAR EAST.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS
IN THE LOW TO MID 20S.

THURSDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS 7 TO 16.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 35.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 25. HIGHS IN THE 30S.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 25. HIGHS IN THE 30S.

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