LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/29/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 327 PM EST TUE DEC 29 2020 /227 PM CST TUE DEC 29 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY TONIGHT INTO WEDNESDAY... TONIGHT...SNOW BECOMING LIKELY. LOWS 14 TO 22. WEDNESDAY...SNOW LIKELY IN THE MORNING...TRANSITIONING TO LAKE- EFFECT IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 23 TO 33...COOLEST WEST. WEDNESDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 23...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...DECREASING CLOUDS. HIGHS 24 TO 30. THURSDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 8 TO 20...COOLEST INTERIOR WEST. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE CENTRAL AND EAST AREAS LATE. HIGHS 28 TO 33. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 23...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 33.