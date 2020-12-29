LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/29/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
327 PM EST TUE DEC 29 2020 /227 PM CST TUE DEC 29 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY TONIGHT INTO WEDNESDAY...

TONIGHT...SNOW BECOMING LIKELY. LOWS 14 TO 22.

WEDNESDAY...SNOW LIKELY IN THE MORNING...TRANSITIONING TO LAKE-
EFFECT IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 23 TO 33...COOLEST
WEST.

WEDNESDAY NIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS...OTHERWISE PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 23...COOLEST
INTERIOR WEST.

THURSDAY...DECREASING CLOUDS. HIGHS 24 TO 30.

THURSDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 8 TO 20...COOLEST INTERIOR
WEST.

NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE
CENTRAL AND EAST AREAS LATE. HIGHS 28 TO 33.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 23...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 26 TO 33.

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