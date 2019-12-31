LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/31/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 229 PM EST TUE DEC 31 2019 /129 PM CST TUE DEC 31 2019/ TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS MAINLY EASTERN UPPER MICHIGAN. MOSTLY CLOUDY...BUT THEN GRADUAL CLEARING ACROSS THE WEST AND CENTRAL. LOWS 2 TO 18 INLAND FROM THE GREAT LAKES...COLDEST INTERIOR WEST ALONG THE WISCONSIN BORDER. LOWS 10 TO 23 DEGREES ALONG AND NEAR THE GREAT LAKES...WARMEST ACROSS THE EASTERN SHORELINES. NEW YEARS DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 27 TO 33. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 30. HIGHS MID TO UPPER 30S. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST WEST. FRIDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY IN THE AFTERNOON. SNOW COULD MIX WITH RAIN EAST NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 27 TO 35. SATURDAY...CLOUDY. SCATTERED LIGHT LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS OF LAKE SUPERIOR. LOWS 18 TO 25. HIGHS 23 TO 30. SUNDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 12 TO 22...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 26 TO 30.