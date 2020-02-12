LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/11/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 410 PM EST TUE FEB 11 2020 /310 PM CST TUE FEB 11 2020/ TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY AFTER MIDNIGHT. LOWS 14 TO 23. WEDNESDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS SPREADING FROM WEST TO EAST THROUGH THE DAY. AREAS OF BLOWING SNOW...ESPECIALLY IN THE NORTH WIND SNOW BELTS IN THE AFTERNOON. HIGHS AROUND 30 IN THE MORNING...WITH TEMPERATURES FALLING INTO THE TEENS BY LATE AFTERNOON. WEDNESDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY AREA-WIDE IN THE EVENING...THEN CONTINUING THROUGH THE NIGHT IN THE NORTH WIND SNOW BELTS. AREAS OF BLOWING SNOW...ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 4 BELOW TO 7 ABOVE...WARMEST SOUTH CENTRAL. WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO BY THURSDAY MORNING. THURSDAY...CLOUDY. COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 2 ABOVE TO 13...COLDEST WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO IN THE MORNING. THURSDAY NIGHT...VERY COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 10 TO 20 BELOW ZERO INTERIOR...AND NEAR ZERO ALONG THE LAKESHORES. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE TEENS. SATURDAY...CLOUDY WITH SNOW LIKELY...ESPECIALLY EAST. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. HIGHS IN THE UPPER 20S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 18. HIGHS IN THE UPPER 20S. $$