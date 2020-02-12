LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/11/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
410 PM EST TUE FEB 11 2020 /310 PM CST TUE FEB 11 2020/

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY AFTER MIDNIGHT. LOWS 14 TO 23.

WEDNESDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS SPREADING FROM WEST TO EAST
THROUGH THE DAY. AREAS OF BLOWING SNOW...ESPECIALLY IN THE NORTH WIND
SNOW BELTS IN THE AFTERNOON. HIGHS AROUND 30 IN THE MORNING...WITH
TEMPERATURES FALLING INTO THE TEENS BY LATE AFTERNOON.

WEDNESDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY AREA-WIDE IN THE
EVENING...THEN CONTINUING THROUGH THE NIGHT IN THE NORTH WIND SNOW
BELTS. AREAS OF BLOWING SNOW...ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 4
BELOW TO 7 ABOVE...WARMEST SOUTH CENTRAL. WIND CHILLS AS LOW AS 20
BELOW ZERO BY THURSDAY MORNING.

THURSDAY...CLOUDY. COLDER AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND AREAS OF
BLOWING SNOW IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 2 ABOVE
TO 13...COLDEST WEST. WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO IN THE
MORNING.

THURSDAY NIGHT...VERY COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS
LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 10 TO 20 BELOW ZERO
INTERIOR...AND NEAR ZERO ALONG THE LAKESHORES.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE TEENS.

SATURDAY...CLOUDY WITH SNOW LIKELY...ESPECIALLY EAST. LOWS IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. HIGHS IN THE UPPER 20S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 18. HIGHS IN THE UPPER 20S.

$$

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Special Olympics: Athlete Spotlight

Special Olympics powerlifters get ready for competition

Thumbnail for the video titled "Special Olympics powerlifters get ready for competition"

Special Olympics Cross Country Skiing

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Cross Country Skiing"

Special Olympics Basketball

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Basketball"

Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games"

Special Olympics: Downhill Ski

Thumbnail for the video titled "Special Olympics: Downhill Ski"

Special Olympics Figure Skating

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Figure Skating"

Polar Plunge for Special Olympics

Thumbnail for the video titled "Polar Plunge for Special Olympics"

Latest News Video

LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/11/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/11/2020"

Upper Peninsula Veteran Turns 104

Thumbnail for the video titled "Upper Peninsula Veteran Turns 104"

Marquette County Sheriff's February Update: Part Two

Thumbnail for the video titled "Marquette County Sheriff's February Update: Part Two"

Marquette County Sheriff's February Update: Part One

Thumbnail for the video titled "Marquette County Sheriff's February Update: Part One"

LOCAL 3 TUESDAY'S WEATHER FORECAST 2/11/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 TUESDAY'S WEATHER FORECAST 2/11/2020"

LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/10/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 MONDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/10/2020"