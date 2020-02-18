LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/18/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 315 PM EST TUE FEB 18 2020 /215 PM CST TUE FEB 18 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN PARTS OF CENTRAL AND EASTERN UPPER MICHIGAN TONIGHT INTO WEDNESDAY... TONIGHT...BLUSTERY WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS FROM 5 BELOW INTERIOR WEST...TO 14 ABOVE EAST AND NEAR THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. WEDNESDAY...BLUSTERY WITH NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. HIGHS 7 TO 17. WEDNESDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS FROM 19 BELOW INTERIOR WEST...TO 10 ABOVE EAST AND ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS FAR EAST IN THE MORNING. OTHERWISE BECOMING MOSTLY SUNNY FROM WEST TO EAST. HIGHS 17 TO 22. THURSDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 3 TO 15...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...WARMER. MOSTLY SUNNY AND BREEZY. HIGHS IN THE 30S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 25. HIGHS 34 TO 40. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 34 TO 41.