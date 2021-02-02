LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/2/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
331 PM EST TUE FEB 2 2021 /231 PM CST TUE FEB 2 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. PATCHY FOG IN THE WEST. LOWS 2 TO
19...COOLEST INTERIOR WEST.

WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS. HIGHS 28 TO 38.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW AND SLIGHT CHANCE OF
LIGHT FREEZING RAIN LATE WEST AND CENTRAL. LOWS 18 TO 29...COOLEST
IN THE EAST.

THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...LIGHT TO MODERATE SNOW. BREEZY. HIGHS
31 TO 35. LOWS 6 TO 26...COLDEST WEST.

FRIDAY...CLOUDY...BREEZY...AND TURNING COLDER BY AFTERNOON. SNOW
SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 12 TO
31...WARMEST IN THE EAST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW ZERO TO 13 ABOVE...COOLEST
OVER INTERIOR WEST. HIGHS 2 ABOVE TO 17...COLDEST WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 16 BELOW ZERO TO 6 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 3 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR
WEST.

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