LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/23/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 400 PM EST TUE FEB 23 2021 /300 PM CST TUE FEB 23 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT TONIGHT FOR ALL BUT THE KEWEENAW PENINSULA... TONIGHT...CHANCE OF SNOW IN THE EVENING, THEN SNOW AFTER MIDNIGHT. LOWS 22 TO 30. WEDNESDAY...SNOW ENDING FROM WEST TO EAST THROUGH THE MORNING... THEN A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. HIGHS 28 TO 38 WITH TEMPERATURES STEADY OR FALLING THROUGH THE DAY. WEDNESDAY NIGHT AND THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. COLDER. LOWS 10 TO 17. HIGHS 22 TO 32...COLDEST OVER THE KEWEENAW PENINSULA. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 10 TO 18. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. WARMER AND BREEZY. HIGHS 35 TO 40. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE MORNING. LOWS 20 TO 28. HIGHS 29 TO 40...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 18 EXCEPT 6 TO 12 INTERIOR WEST. HIGHS 21 TO 33...WARMEST SOUTH CENTRAL. $$