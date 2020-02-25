LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/25/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 429 PM EST TUE FEB 25 2020 /329 PM CST TUE FEB 25 2020/ TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. LOWS 14 TO 22. WEDNESDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS IN THE 20S. WEDNESDAY NIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. LOWS 6 ABOVE TO 14. THURSDAY...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS 17 TO 24. THURSDAY NIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 4 ABOVE TO 16 ABOVE...COLDEST WEST INTERIOR. FRIDAY... A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 19 TO 25. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 3 ABOVE TO 15...COLDEST WEST INTERIOR AND IN THE EAST. HIGHS IN THE 20S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 15. HIGHS 30 TO 37.