LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/25/2020

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
429 PM EST TUE FEB 25 2020 /329 PM CST TUE FEB 25 2020/

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOW BELTS.
CLOUDY. LOWS 14 TO 22.

WEDNESDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS.
CLOUDY. HIGHS IN THE 20S.

WEDNESDAY NIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTH
TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. LOWS 6 ABOVE TO 14.

THURSDAY...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS 17 TO 24.

THURSDAY NIGHT...SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. LOWS 4 ABOVE TO 16 ABOVE...COLDEST WEST INTERIOR.

FRIDAY... A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST. MOSTLY CLOUDY.
HIGHS 19 TO 25.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 3 ABOVE TO 15...COLDEST WEST
INTERIOR AND IN THE EAST. HIGHS IN THE 20S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 15. HIGHS 30 TO 37.

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