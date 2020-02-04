LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/4/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 317 PM EST TUE FEB 4 2020 /217 PM CST TUE FEB 4 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR WEST AND CENTRAL. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST EARLY...THEN CLEARING LATE. LOWS 8 BELOW TO 8 ABOVE ACROSS THE WEST AND CENTRAL. LOWS 8 TO 15 ACROSS THE FAR EAST AND ALONG THE LAKESHORES. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 20S. WEDNESDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 5 TO 17...COLDEST ACROSS THE INTERIOR WEST AND CENTRAL. THURSDAY...PARTLY SUNNY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 30. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 7 TO 15. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS...MAINLY NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 16 TO 25...WARMEST ACROSS THE SOUTH CENTRAL. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 TO 10...LOCALLY WARMER ACROSS THE FAR SOUTH CENTRAL. HIGHS IN THE 20S. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH. LOWS IN THE TEENS. HIGHS IN THE 20S.