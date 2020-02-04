LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/4/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
317 PM EST TUE FEB 4 2020 /217 PM CST TUE FEB 4 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR WEST AND CENTRAL. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST
EARLY...THEN CLEARING LATE. LOWS 8 BELOW TO 8 ABOVE ACROSS THE WEST
AND CENTRAL. LOWS 8 TO 15 ACROSS THE FAR EAST AND ALONG THE
LAKESHORES.

WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE 20S.

WEDNESDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 5 TO 17...COLDEST ACROSS
THE INTERIOR WEST AND CENTRAL.

THURSDAY...PARTLY SUNNY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 30.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR. LOWS 7 TO 15.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS...MAINLY NEAR
LAKE SUPERIOR. HIGHS 16 TO 25...WARMEST ACROSS THE SOUTH CENTRAL.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 TO 10...LOCALLY WARMER
ACROSS THE FAR SOUTH CENTRAL. HIGHS IN THE 20S.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH.
LOWS IN THE TEENS. HIGHS IN THE 20S.

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