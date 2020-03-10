LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/10/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
419 PM EDT TUE MAR 10 2020 /319 PM CDT TUE MAR 10 2020/

TONIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 20 TO 28.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 43.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX. LOWS 28 TO
34.

THURSDAY...A WINTRY MIX. HIGHS IN THE 40S.

THURSDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX TRANSITIONING
TO SNOW. LOWS 21 TO 30.

FRIDAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW.
HIGHS 29 TO 38.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 23. HIGHS 24 TO 34.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 21...COLDEST IN THE
INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 30S.

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