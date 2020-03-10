LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/10/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 419 PM EDT TUE MAR 10 2020 /319 PM CDT TUE MAR 10 2020/ TONIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 20 TO 28. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 43. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX. LOWS 28 TO 34. THURSDAY...A WINTRY MIX. HIGHS IN THE 40S. THURSDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF A WINTRY MIX TRANSITIONING TO SNOW. LOWS 21 TO 30. FRIDAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW. HIGHS 29 TO 38. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 23. HIGHS 24 TO 34. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 21...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 30S.