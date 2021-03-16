LOCAL 3 TUESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/16/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
412 PM EDT TUE MAR 16 2021 /312 PM CDT TUE MAR 16 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY NORTHWEST EARLY. A
SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE FAR WEST. LOWS IN THE 20S.

WEDNESDAY...A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...MAINLY
CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. BECOMING PARTLY CLOUDY FAR WEST LATE. HIGHS
38 TO 45...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S.

THURSDAY...BREEZY. PARTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN BECOMING
SUNNY. HIGHS 34 TO 46...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

THURSDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 14 TO 24...WARMEST ALONG THE GREAT
LAKES.

FRIDAY...SUNNY. HIGHS 36 TO 52...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES AND
WARMEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...BECOMING BREEZY AND MILD. SUNNY. LOWS 19 TO 30...COOLEST
INTERIOR CENTRAL AND EAST. HIGHS 41 TO 58...COOLEST ALONG LAKE
MICHIGAN AND WARMEST WEST.

SUNDAY...MILD. INCREASING CLOUDS. LOWS 27 TO 37...COOLEST INTERIOR
EAST HALF AND WARMEST WEST. HIGHS 42 TO 60...COOLEST ALONG LAKE
MICHIGAN AND WARMEST WEST.

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