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LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/17/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
434 PM EDT TUE MAR 17 2020 /334 PM CDT TUE MAR 17 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR...THEN INCREASING CLOUDS FROM THE SOUTHWEST
LATE. LOWS 14 TO 23...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY AND WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF A LIGHT
WINTRY MIX. HIGHS 35 TO 40. LOWS 27 TO 32.

THURSDAY...CLOUDY. A WINTRY MIX IN THE MORNING...CHANGING TO MOSTLY
RAIN IN THE AFTERNOON. HIGHS 39 TO 45.

THURSDAY NIGHT...RAIN TRANSITIONING OVER TO SNOW FROM NORTHWEST
TO SOUTHEAST. TURNING BLUSTERY WITH AREAS OF BLOWING
SNOW...ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 16 TO 27...COLDEST WEST.

FRIDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE MORNING THEN TAPERING
OFF LATER IN THE DAY. AREAS OF BLOWING SNOW. HIGHS IN THE 20S TO
LOWER 30S.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 18 ABOVE...COOLEST
WEST HALF. HIGHS 25 TO 32.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR AND WARMER. LOWS 6 TO 19 ABOVE...COOLEST
INTERIOR WEST HALF. HIGHS 35 TO 44...WARMEST WEST.

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