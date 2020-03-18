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LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/18/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
349 PM EDT WED MAR 18 2020 /249 PM CDT WED MAR 18 2020/

TONIGHT...CLOUDY WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW AND FREEZING DRIZZLE
IN THE WEST. LOWS 26 TO 32.

THURSDAY...RAIN BECOMING LIKELY FROM WEST TO EAST. SOME MIXED
PRECIPITATION POSSIBLE LATE IN THE WEST. HIGHS 37 TO 45.

THURSDAY NIGHT...RAIN TRANSITIONING OVER TO SNOW FROM NORTHWEST
TO SOUTHEAST. TURNING BLUSTERY WITH AREAS OF BLOWING SNOW...
ESPECIALLY NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 13 TO 24...COLDEST WEST.

FRIDAY...BLUSTERY WITH BLOWING SNOW. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS LIKELY IN THE MORNING THEN TAPERING OFF IN THE
AFTERNOON. HIGHS IN THE 20S.

FRIDAY NIGHT...CLEARING SKIES IN THE WEST...REMAINING MOSTLY CLOUDY
IN THE EAST. LOWS 3 TO 16...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 26 TO 34.

SUNDAY...INCREASING CLOUDS THROUGH THE DAY. LOWS 7 TO 20...COLDEST
INTERIOR. HIGHS 33 TO 40.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW.
LOWS 18 TO 25. HIGHS 38 TO 45.

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