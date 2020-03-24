LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/24/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 325 PM EDT TUE MAR 24 2020 /225 PM CDT TUE MAR 24 2020/ TONIGHT...PATCHY DRIZZLE OR SNOW WEST AND CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. LOWS 28 TO 34. WEDNESDAY...PATCHY DRIZZLE OR SNOW IN THE MORNING...THEN A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON. HIGHS 41 TO 46. WEDNESDAY NIGHT...SNOW LIKELY. SNOW MIXED WITH RAIN SOUTHEAST. MODERATE ACCUMULATIONS POSSIBLE. LOWS 22 TO 31. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN OR SNOW EAST OF MARQUETTE ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE IN THE MORNING. HIGHS 32 TO 43...WARMEST EAST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 48. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW AND RAIN LIKELY. LOWS 26 TO 34. HIGHS 38 TO 46. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN EARLY EAST. LOWS 27 TO 34. HIGHS 39 TO 46.