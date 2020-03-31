LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/31/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 353 PM EDT TUE MAR 31 2020 /253 PM CDT TUE MAR 31 2020/ TONIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...DRIZZLE...AND FREEZING DRIZZLE CENTRAL AND EAST...ALONG WITH PATCHY FOG. LOWS 28 TO 34. WEDNESDAY...CLOUDY...WITH SOME CLEARING POSSIBLE BY LATE AFTERNOON. PATCHY FOG CENTRAL IN THE MORNING. HIGHS MAINLY IN THE 40S. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST INTERIOR. THURSDAY...WARMER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 50S INTERIOR...AND IN THE 40S ALONG THE LAKESHORES. THURSDAY NIGHT AND FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN WEST HALF. LOWS MAINLY IN THE 30S. HIGHS IN THE 50S...EXCEPT IN THE 40S NEAR LAKE MICHIGAN. SATURDAY...CLOUDY...WITH SOME CLEARING LATE. RAIN LIKELY EARLY...POSSIBLY MIXED WITH SNOW WEST. LOWS 27 TO 36. HIGHS 39 TO 52...COOLEST OVER THE KEWEENAW AND WARMEST INTERIOR. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 31. HIGHS MAINLY IN THE 50S.