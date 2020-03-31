LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/31/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
353 PM EDT TUE MAR 31 2020 /253 PM CDT TUE MAR 31 2020/

TONIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...DRIZZLE...AND FREEZING
DRIZZLE CENTRAL AND EAST...ALONG WITH PATCHY FOG. LOWS 28 TO 34.

WEDNESDAY...CLOUDY...WITH SOME CLEARING POSSIBLE BY LATE AFTERNOON.
PATCHY FOG CENTRAL IN THE MORNING. HIGHS MAINLY IN THE 40S.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32...COOLEST
INTERIOR.

THURSDAY...WARMER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE
50S INTERIOR...AND IN THE 40S ALONG THE LAKESHORES.

THURSDAY NIGHT AND FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN WEST
HALF. LOWS MAINLY IN THE 30S. HIGHS IN THE 50S...EXCEPT IN THE 40S
NEAR LAKE MICHIGAN.

SATURDAY...CLOUDY...WITH SOME CLEARING LATE. RAIN LIKELY
EARLY...POSSIBLY MIXED WITH SNOW WEST. LOWS 27 TO 36. HIGHS 39 TO
52...COOLEST OVER THE KEWEENAW AND WARMEST INTERIOR.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 31. HIGHS MAINLY IN THE 50S.

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