STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 322 PM EST TUE MAR 8 2022 /222 PM CST TUE MAR 8 2022/ TONIGHT...CLOUDING OVER. ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS DEVELOPING...EXCEPT SOUTH CENTRAL. BLUSTERY ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 14 TO 24...COLDEST WEST. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER NORTHWEST UPPER MICHIGAN AND ALSO TO THE EAST OF MUNISING. BLUSTERY ACROSS THE KEWEENAW. HIGHS 17 TO 30...COLDEST WEST. WEDNESDAY NIGHT...COLDER. BECOMING PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER NORTHWEST UPPER MICHIGAN AND ALSO TO THE EAST OF MUNISING. LOWS 4 BELOW TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST WEST AND WARMEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE MORNING OVER THE KEWEENAW AND ALSO TO THE EAST OF GRAND MARAIS. HIGHS 17 TO 24. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW TO 8 ABOVE ZERO... COLDEST IN THE INTERIOR. FRIDAY...BECOMING BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY IN THE AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 28...COLDEST WEST. SATURDAY...BLUSTERY EAST HALF IN THE MORNING. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST...MAINLY IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 BELOW TO 10 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 15 TO 24...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW EAST. LOWS 6 TO 12 ABOVE. HIGHS 29 TO 38... WARMEST SOUTH CENTRAL.