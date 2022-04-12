STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 334 PM EDT TUE APR 12 2022 /234 PM CDT TUE APR 12 2022/ TONIGHT...STEADY RAIN DEVELOPING WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 35 TO 42. WEDNESDAY...RAIN SHOWERS...WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 46 TO 57...EXCEPT 41 TO 45 OVER THE KEWEENAW. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS...TAPERING TO A LIGHT SNOW AND RAIN MIX WEST HALF LATE. LOWS 26 TO 35...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS WEST HALF. HIGHS 36 TO 42. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS MAINLY IN THE 30S...EXCEPT LOW 40S SOUTH CENTRAL. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 18 TO 24. HIGHS MAINLY IN THE 30S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 20S EXCEPT AROUND 18 INTERIOR WEST. HIGHS MID 30S TO MID 40S.