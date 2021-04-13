LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/13/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
403 PM EDT TUE APR 13 2021 /303 PM CDT TUE APR 13 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS BECOMING
ALL SNOW AFTER MIDNIGHT. PATCHY FOG. LOWS 26 TO 32.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY CENTRAL...
AND A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS ELSEWHERE. HIGHS 36 TO 42.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY EAST
HALF. DRIZZLE AND FREEZING DRIZZLE LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE
EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH LIGHT SNOW. LOWS 29 TO 35.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. DRIZZLE AND FREEZING DRIZZLE LIKELY IN
THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW. HIGHS
RANGING FROM THE MID 30S NEAR LAKE SUPERIOR TO THE MID 40S SOUTH
CENTRAL.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 33.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 44 TO 50.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 33. HIGHS 48 TO 54.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30 EXCEPT IN THE MID 20S
INTERIOR WEST. HIGHS 48 TO 54.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories