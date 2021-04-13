LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/13/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 403 PM EDT TUE APR 13 2021 /303 PM CDT TUE APR 13 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS BECOMING ALL SNOW AFTER MIDNIGHT. PATCHY FOG. LOWS 26 TO 32. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY CENTRAL... AND A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS ELSEWHERE. HIGHS 36 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY EAST HALF. DRIZZLE AND FREEZING DRIZZLE LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH LIGHT SNOW. LOWS 29 TO 35. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. DRIZZLE AND FREEZING DRIZZLE LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW. HIGHS RANGING FROM THE MID 30S NEAR LAKE SUPERIOR TO THE MID 40S SOUTH CENTRAL. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 33. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 44 TO 50. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 33. HIGHS 48 TO 54. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30 EXCEPT IN THE MID 20S INTERIOR WEST. HIGHS 48 TO 54.