STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 257 PM EDT TUE APR 19 2022 /157 PM CDT TUE APR 19 2022/ TONIGHT...CLOUDS INCREASING WEST TO EAST. LOWS 18 TO 24 MOST AREAS...WARMER SOUTH-CENTRAL AND FAR WEST 24 TO 30. WEDNESDAY...BREEZY SOUTHEAST WINDS. CHANCE OF RAIN SHOWERS BY MID AFTERNOON WEST, THEN RAIN SHOWERS CENTRAL AND WEST IN EVENING. HIGHS IN LOW 40S. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS. LOWS 30 TO 36. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS 48 TO 54. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF LIGHT FREEZING RAIN. HIGHS IN THE UPPER 40S. SATURDAY...CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 48 TO 54. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 42 TO 48. HIGHS 54 TO 60.