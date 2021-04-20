LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/20/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 408 PM EDT TUE APR 20 2021 /308 PM CDT TUE APR 20 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. A FEW SNOW SHOWERS CENTRAL AND WEST. HIGHS 36 TO 42. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 18 TO 28....COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE MID 50S. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 30 TO 36. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN MIXING WITH SNOW IN THE AFTERNOON AND EVENING. LOWS 30 TO 36. HIGHS 48 TO 54...FALLING TEMPERATURES IN THE AFTERNOON. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. HIGHS 42 TO 48.