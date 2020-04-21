LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/21/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 338 PM EDT TUE APR 21 2020 /238 PM CDT TUE APR 21 2020/ TONIGHT...BECOMING CLOUDY. CHANCE OF SNOW FAR WEST LATE. LOWS 13 TO 26...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. WEDNESDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW WEST AND CENTRAL...MIXING WITH OR CHANGING TO RAIN NEAR THE WISCONSIN BORDER IN THE AFTERNOON. HIGHS 33 TO 43...WARMEST FAR WEST AND COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND LIGHT FREEZING RAIN INTERIOR WEST AND NORTH CENTRAL. LOWS 24 TO 32...COLDEST INTERIOR. THURSDAY...CLOUDY. HIGHS 37 TO 45...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST OVER THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 32. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 40 TO 50...WARMEST INTERIOR AND COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE WEST LATE. LOWS 28 TO 34. HIGHS 40 TO 50...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. HIGHS 42 TO 53...WARMEST INTERIOR WEST. $$