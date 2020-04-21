LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/21/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
338 PM EDT TUE APR 21 2020 /238 PM CDT TUE APR 21 2020/

TONIGHT...BECOMING CLOUDY. CHANCE OF SNOW FAR WEST LATE. LOWS 13 TO
26...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST.

WEDNESDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW WEST AND CENTRAL...MIXING WITH
OR CHANGING TO RAIN NEAR THE WISCONSIN BORDER IN THE AFTERNOON.
HIGHS 33 TO 43...WARMEST FAR WEST AND COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.

WEDNESDAY NIGHT...CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS AND LIGHT
FREEZING RAIN INTERIOR WEST AND NORTH CENTRAL. LOWS 24 TO
32...COLDEST INTERIOR.

THURSDAY...CLOUDY. HIGHS 37 TO 45...WARMEST INTERIOR WEST AND
COOLEST OVER THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 32.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 40 TO 50...WARMEST INTERIOR
AND COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE WEST LATE.
LOWS 28 TO 34. HIGHS 40 TO 50...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. HIGHS 42 TO 53...WARMEST
INTERIOR WEST.

$$

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Coronavirus by County

More Viewer

Sights and Sounds

Spring Nature

Thumbnail for the video titled "Spring Nature"

Spring time

Thumbnail for the video titled "Spring time"

April Storm

Thumbnail for the video titled "April Storm"

April 10 Sunrise

Thumbnail for the video titled "April 10 Sunrise"

April 8, 2020

Thumbnail for the video titled "April 8, 2020"

April 7

Thumbnail for the video titled "April 7"

April 6

Thumbnail for the video titled "April 6"