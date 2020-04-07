LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/7/2020

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Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
429 PM EDT TUE APR 7 2020 /329 PM CDT TUE APR 7 2020/

TONIGHT...A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST EARLY. PATCHY FOG
DEVELOPING. DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. LOWS 32 TO 37.

WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON RAIN
SHOWERS EAST HALF. HIGHS 46 TO 57...WARMEST SOUTH CENTRAL.

WEDNESDAY NIGHT...BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. A CHANCE OF RAIN AND
SNOW SHOWERS...MAINLY FAR EAST EARLY...THEN WEST OVERNIGHT. PARTLY
TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 32.

THURSDAY...BLUSTERY WITH SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS...
POSSIBLY MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL AND FAR EAST. MOSTLY CLOUDY.
HIGHS 29 TO 41...WARMEST SOUTH CENTRAL.

THURSDAY NIGHT...BLUSTERY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN
THE NORTH CENTRAL. LOWS 22 TO 29.

FRIDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 45...WARMEST SOUTH
CENTRAL.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...BECOMING
CHANCE OF SNOW SHOWERS OVERNIGHT. LOWS IN THE 2OS. HIGHS 42 TO
52...WARMEST ACROSS THE SOUTH AND WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW...BECOMING
CHANCE OF SNOW BY EVENING. LOWS 26 TO 33. HIGHS 39 TO 47.

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