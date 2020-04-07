LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/7/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 429 PM EDT TUE APR 7 2020 /329 PM CDT TUE APR 7 2020/ TONIGHT...A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST EARLY. PATCHY FOG DEVELOPING. DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. LOWS 32 TO 37. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON RAIN SHOWERS EAST HALF. HIGHS 46 TO 57...WARMEST SOUTH CENTRAL. WEDNESDAY NIGHT...BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...MAINLY FAR EAST EARLY...THEN WEST OVERNIGHT. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 32. THURSDAY...BLUSTERY WITH SCATTERED TO NUMEROUS SNOW SHOWERS... POSSIBLY MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL AND FAR EAST. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 41...WARMEST SOUTH CENTRAL. THURSDAY NIGHT...BLUSTERY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH CENTRAL. LOWS 22 TO 29. FRIDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 45...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...BECOMING CHANCE OF SNOW SHOWERS OVERNIGHT. LOWS IN THE 2OS. HIGHS 42 TO 52...WARMEST ACROSS THE SOUTH AND WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW...BECOMING CHANCE OF SNOW BY EVENING. LOWS 26 TO 33. HIGHS 39 TO 47.