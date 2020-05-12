LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/12/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 420 PM EDT TUE MAY 12 2020 /320 PM CDT TUE MAY 12 2020/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 16 TO 31...COLDEST IN THE INTERIOR. WEDNESDAY...WARMER. INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 52 TO 62...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS LIKELY. CLOUDY. LOWS 37 TO 42. THURSDAY...CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. RAIN SHOWERS LIKELY CENTRAL AND EAST. HIGHS 50 TO 63...WARMEST INTERIOR WEST. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 48 TO 66...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 36 TO 42. HIGHS 50 TO 67...WARMEST INTERIOR WEST HALF. SUNDAY...CHANCE OF SHOWERS...MAINLY IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 44. HIGHS 52 TO 65...WARMEST INTERIOR WEST HALF.