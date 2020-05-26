LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/26/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 336 PM EDT TUE MAY 26 2020 /236 PM CDT TUE MAY 26 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF. PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF AFTER MIDNIGHT. LOWS 53 TO 63. WEDNESDAY...WARM AND HUMID. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 69 TO 84...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 62...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. THURSDAY...HUMID AND MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY CENTRAL AND EAST...ELSEWHERE A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 62 TO 76...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF. LOWS 43 TO 52. FRIDAY...COOLER...BREEZY AND LESS HUMID. PARTLY CLOUDY. HIGHS 53 TO 66...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...CONTINUED COOL AND BREEZY. MOSTLY CLEAR. LOWS 38 TO 46. HIGHS 50 TO 63...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 34 TO 43. HIGHS 55 TO 69...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.