LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/26/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
336 PM EDT TUE MAY 26 2020 /236 PM CDT TUE MAY 26 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST HALF. PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF AFTER MIDNIGHT. LOWS 53 TO 63.

WEDNESDAY...WARM AND HUMID. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 69 TO 84...COOLEST
NEAR LAKE MICHIGAN.

WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 62...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.

THURSDAY...HUMID AND MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS
LIKELY CENTRAL AND EAST...ELSEWHERE A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 62 TO 76...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.

THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS EAST HALF. LOWS 43 TO 52.

FRIDAY...COOLER...BREEZY AND LESS HUMID. PARTLY CLOUDY. HIGHS 53 TO
66...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...CONTINUED COOL AND BREEZY. MOSTLY CLEAR. LOWS 38 TO 46.
HIGHS 50 TO 63...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 34 TO 43. HIGHS 55 TO 69...COOLEST NEAR
LAKE SUPERIOR.

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