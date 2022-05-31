STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 330 PM EDT TUE MAY 31 2022 /230 PM CDT TUE MAY 31 2022/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT COUNTY THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...PARTLY CLOUDY. COOLER. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS FAR EAST THROUGH MIDNIGHT. LOWS 44 TO 54. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN CLEARING. HIGHS IN THE 60S...EXCEPT 50S ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 46. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 65 TO 72. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 48. HIGHS 56 TO 66. SATURDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 38 TO 44. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE 40S. HIGHS 55 TO 65.