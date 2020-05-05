LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/5/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 430 PM EDT TUE MAY 5 2020 /330 PM CDT TUE MAY 5 2020/ TONIGHT...DECREASING CLOUDS. LOWS 23 TO 32. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 44 TO 59...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 34. THURSDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 39 TO 50...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE. LOWS 20 TO 30. FRIDAY...BLUSTERY AND UNSEASONABLY COLD WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 33 TO 41...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 40 TO 50...COLDEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32. HIGHS 39 TO 48...COLDEST NEAR LAKE SUPERIOR.