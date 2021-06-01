LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/1/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
346 PM EDT TUE JUN 1 2021 /246 PM CDT TUE JUN 1 2021/

.TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR EAST.
.WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
MOSTLY CLOUDY. SCATTERED AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST AND
CENTRAL. HIGHS 71 TO 77...EXCEPT AROUND 65 NEAR LAKE MICHIGAN.
.WEDNESDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 54.
.THURSDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 76 TO
83...EXCEPT LOW 70S NEAR THE LAKESHORES.
.THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY BECOMING PARTLY CLOUDY. A SLIGHT
CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY. LOWS 50 TO 58.
.FRIDAY...WARMER. MOSTLY SUNNY. HIGHS MAINLY IN THE 80S.
.SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. LOWS 60 TO 68. HIGHS 83 TO
92...EXCEPT IN UPPER 70S NEAR THE LAKESHORES.
.SUNDAY...HOT AND HUMID. MOSTLY SUNNY. LOWS 58 TO 68. HIGHS 82 TO
91...EXCEPT IN MID TO UPPER 70S NEAR LAKE MICHIGAN.

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