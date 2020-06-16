LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/16/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
330 PM EDT TUE JUN 16 2020 /230 PM CDT TUE JUN 16 2020/

TONIGHT...CLEAR. LOWS 50 TO 63...COOLEST EAST AND WARMEST WEST AND
NORTH CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR.

WEDNESDAY...BREEZY AND HOT. SUNNY. HIGHS IN THE 70S ALONG LAKE
MICHIGAN AND 83 TO 91 ELSEWHERE...WARMEST WEST AND NORTH CENTRAL.

WEDNESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 52 TO 65...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN
AND WARMEST WEST AND NORTH CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR.

THURSDAY...STILL HOT. BECOMING PARTLY CLOUDY WEST. SUNNY CENTRAL
AND EAST. HIGHS 85 TO 91...EXCEPT 70S ALONG LAKE MICHIGAN.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 56 TO 64. HIGHS 75 TO 86...COOLEST WEST ALONG
LAKE SUPERIOR.

SATURDAY AND SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S. HIGHS 70 TO 80...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

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