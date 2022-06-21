STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 347 PM EDT TUE JUN 21 2022 /247 PM CDT TUE JUN 21 2022/ ...HEAT ADVISORY IN EFFECT LATE THIS AFTERNOON AND EVENING ACROSS CENTRAL UPPER MICHIGAN... ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT LATE THIS AFTERNOON AND EVENING FOR SCHOOLCRAFT COUNTY... TONIGHT...MOSTLY CLEAR. ISOLATED THUNDERSTORMS IN THE EVENING CENTRAL AND EAST. LOWS 54 TO 64. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 70 TO 84. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 45 TO 54. THURSDAY...SUNNY. HIGHS 78 TO 84. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE MID 80S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 78 TO 84. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE MID 50S. HIGHS 66 TO 72.