LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 332 PM EDT TUE JUN 22 2021 /232 PM CDT TUE JUN 22 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST HALF IN THE EVENING. LOWS 42 TO 54...COLDEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...MOSTLY SUNNY. WARM AND BREEZY. HIGHS 67 TO 82...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. WEDNESDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE. LOWS 57 TO 64. THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. BREEZY EAST HALF. HIGHS IN THE 70S. LOWS 54 TO 64. FRIDAY...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 67 TO 75. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 49 TO 60...WARMEST SOUTH CENTRAL. HIGHS 62 TO 76...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS LATE. LOWS 48 TO 58. HIGHS 65 TO 78...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.