LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 336 PM EDT TUE JUN 23 2020 /236 PM CDT TUE JUN 23 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS EAST. LOWS IN THE 40S. WEDNESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A FEW SHOWERS EAST IN THE MORNING. HIGHS 66 TO 72...EXCEPT NEAR 60 ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF MUNISING. WEDNESDAY NIGHT...CLEAR WEST HALF AND PARTLY TO MOSTLY CLOUDY EAST HALF. LOWS IN THE 40S. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 74 TO 82. THURSDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS LATE IN THE WEST...OTHERWISE MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 50S. FRIDAY...INCREASING CLOUDS...WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY IN THE AFTERNOON AND EVENING. HIGHS 76 TO 86. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 62. HIGHS 75 TO 82. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. HIGHS 75 TO 83.