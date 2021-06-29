LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/29/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 355 PM EDT TUE JUN 29 2021 /255 PM CDT TUE JUN 29 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS DIMINISHING AFTER MIDNIGHT. LOWS 53 TO 61. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL AND EAST. HIGHS 62 TO 83...COOLEST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. WEDNESDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE EVENING WEST AND SOUTH AND LATE FAR EAST. LOWS 48 TO 59...WARMEST FAR SOUTH. THURSDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS IN THE FAR EAST. HIGHS 60 TO 73...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT AND FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 41 TO 55...COOLEST WEST INTERIOR. HIGHS 60 TO 78...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 58...COOLEST WEST INTERIOR. HIGHS 68 TO 87...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. INDEPENDENCE DAY...PARTLY CLOUDY AND HOT. LOWS 57 TO 63. HIGHS IN THE 70S NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES TO THE LOWER 90S INTERIOR.