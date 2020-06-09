LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 440 AM EDT TUE JUN 9 2020 /340 AM CDT TUE JUN 9 2020/ ...WIND ADVISORY ACROSS EASTERN UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT THROUGH WEDNESDAY MORNING... TONIGHT...RAIN...HEAVY AT TIMES. BECOMING GUSTY LATE...ESPECIALLY EAST. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 61...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. WEDNESDAY...SCATTERED SHOWERS IN THE MORNING...THEN SHOWERS BECOMING MORE WIDESPREAD IN THE AFTERNOON. COOLER WITH GUSTY WINDS AT TIMES...ESPECIALLY IN THE MORNING OVER THE EAST. HIGHS 63 TO 78...WARMEST EAST HALF. WEDNESDAY NIGHT...RAIN SHOWERS. BECOMING GUSTY...ESPECIALLY WEST AND CENTRAL. LOWS 42 TO 52. THURSDAY...COOLER AND BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS...ESPECIALLY IN THE MORNING. HIGHS 56 TO 68...WARMEST SOUTH. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS EAST EARLY. LOWS 37 TO 50....WARMEST SOUTH. HIGHS 49 TO 65...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 33 TO 44...COOLEST WEST INTERIOR. HIGHS 54 TO 67...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.