LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/14/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 232 PM EDT TUE JUL 14 2020 /132 PM CDT TUE JUL 14 2020/ TONIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY...ENDING WEST EARLY. SOME THUNDERSTORMS MAY PRODUCE HEAVY RAIN...ESPECIALLY CENTRAL. LOWS 52 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. WEDNESDAY...PARTLY CLOUDY WEST HALF. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS EAST HALF. HIGHS 70 TO 84...WARMEST WEST HALF. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST HALF. CLOUDS AND CHANCE OF RAIN DIMINISHING EAST LATE. LOWS 51 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 82 TO 89. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 67. FRIDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 83 TO 90. SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 60 TO 67. HIGHS 84 TO 91. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS 82 TO 90. $$