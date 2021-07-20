LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/20/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 324 PM EDT TUE JUL 20 2021 /224 PM CDT TUE JUL 20 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 39 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST...WARMEST NEAR THE TIP OF THE KEWEENAW. WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS WEST HALF. MOSTLY SUNNY EAST HALF. HIGHS 69 TO 77. WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS BECOMING LIKELY WEST ALONG WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL. LOWS 52 TO 65...COOLEST INTERIOR. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS WEST AND SOUTH CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS ELSEWHERE. HIGHS 72 TO 80. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 66...COOLEST INTERIOR. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 78 TO 84. SATURDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...ESPECIALLY IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 58 TO 68. HIGHS 78 TO 86. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 57 TO 68...COOLEST INTERIOR. HIGHS 77 TO 87.