LOCAL 3 TUESDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/20/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
324 PM EDT TUE JUL 20 2021 /224 PM CDT TUE JUL 20 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 39 TO 60...COOLEST INTERIOR
WEST...WARMEST NEAR THE TIP OF THE KEWEENAW.

WEDNESDAY...INCREASING CLOUDS WEST HALF. MOSTLY SUNNY EAST HALF.
HIGHS 69 TO 77.

WEDNESDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS BECOMING LIKELY WEST ALONG
WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL. LOWS 52
TO 65...COOLEST INTERIOR.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF
THUNDERSTORMS WEST AND SOUTH CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS ELSEWHERE.
HIGHS 72 TO 80.

THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A
SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 66...COOLEST INTERIOR.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
HIGHS 78 TO 84.

SATURDAY...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...ESPECIALLY IN
THE MORNING. MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 58 TO 68.
HIGHS 78 TO 86.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 57 TO 68...COOLEST INTERIOR. HIGHS 77
TO 87.

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